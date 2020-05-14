Ярославль, 14 мая, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Ярославское ПАТП-1 приобрело два автобуса ЛиАЗ-677 1988 года выпуска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

City-yaroslavl.ru Автобусы ЛиАЗ-677

Автобусы будут восстановлены, один из них планируется установить на постаменте на въезде в ПАТП-1, второй — использовать как мобильный музейный экспонат.

«Мы решили увековечить память об этих автобусах, которые до середины 90-х работали на большинстве маршрутов Ярославля. В народе такие автобусы называли луноходами. Сейчас специалистам предстоят работы по реставрации, поиску запчастей и ремонту», — сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Автобусы пришли из города Арзамас Нижегородской области, один из них своим ходом дошёл до Ярославля, второй смог доехать до Ивановской области.

Всего на покупку автобусов-памятников предприятие потратило около 240 тысяч рублей.