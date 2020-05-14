Ярославль, 14 мая, 2020, 10:35 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки выявлено 87 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информационный центр по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Накануне было зафиксировано 88 случаев. Общее количество инфицированных составило 1450, по данным федерального оперштаба выздоровели 213 (в том числе 6 за последние сутки), новых погибших нет (всего 11).