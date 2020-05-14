Село Хохорск, Иркутская область, 14 мая, 2020, 10:14 — ИА Регнум. В Боханском районе Иркутской области сегодняшней ночью, 14 мая, сгорел склад, в котором находилось 508 тонн зерна. Подробности сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

МЧС Пожар на зерновом складе в Приангарье

В селе Хохорск в третьем часу ночи, загорелись складские помещения местного крестьянско-фермерского хозяйства. Из-за того что пожар был обнаружен поздно, здание деревянного склада с зерном внутри полностью уничтожено. Также огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего склада и автомобиль КамАЗ.

МЧС Пожар на зерновом складе в Приангарье — работа спасателей

«С открытым огнём пожарным удалось справиться к утру. В результате пожара были уничтожены склад на площади 720 кв. м и автомобиль КамАЗ, 508 тонн зерна, повреждена кровля рядом стоящего склада на площади 50 кв. м», — поясняют спасатели.

Причина случившегося устанавливается.