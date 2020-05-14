Калуга, 14 мая, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Врио губернатора Владислав Шапша потребовал держать на контроле своевременность всех выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19, сообщает 14 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» В больнице

На совещании речь об организации работы по предоставлению федеральных и региональных выплат медицинскому персоналу и немедицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Средства были перечислены на счета больниц и поступили на зарплатные счета медицинских работников, за исключением Боровской Центральной районной больницы. Ранее на странице Владислава Шапши в социальной сети появилось обращение медиков, не получивших федеральных выплат.

«Очень важно, чтобы сейчас не осталось врачей, среднего медицинского и вспомогательного персонала, водителей, которые перевозят заболевших, — никого, кто бы был несправедливо забыт, пусть даже по какой-то технической причине. Средства, которые перечислили в учреждения здравоохранения, их работники должны были получить раньше. К сожалению, до праздников этого сделать не удалось. Прошу в отношении тех, по чьей вине это произошло, сделать соответствующие выводы. У нас впереди еще будут выплаты, и с ними нельзя затягивать», — заявил Шапша.

Федеральные выплаты по постановлению правительства России № 415 на общую сумму около 29 млн рублей должны получить 1965 медработников Калужской области. Получателем выплат на общую сумму 27 млн рублей, которые предусмотрены правительственным постановлением № 484, станет 931 человек. Региональные выплаты на общую сумму 30 млн рублей получат 2032 медицинских работника.