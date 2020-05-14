Санкт-Петербург, 14 мая, 2020, 10:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержаны заместитель главы Красносельского района Алексей Миронов, курировавший вопросы благоустройства, дорожного и районного хозяйства, жилищную сферу, и заместитель директора районного жилищного агентства Владимир Шулицкий. Их подозревают во взяточничестве, сообщает издание «Фонтанка».

Фото: администарция Красносельского района. Заместитель главы Красносельского района Алексей Миронов

В отношении чиновников было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору». Миронов и Шулицкий задержаны на двое суток, мера пресечения в отношении них не избиралась.

Как уточняет издание, заместитель главы района был задержан вечером 13 мая во время передачи денег на общую сумму 300 тысяч рублей. После чего в его служебном кабинете прошел обыск. Следователи подозревают, что эта сумма могла быть частью от большей.

Отметим, это не первый случай задержаний чиновников из сферы ЖКХ. Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга были задержаны бывшая заместитель главы района Елена Кочкина и начальник сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Татьяна Светушкова.

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Обе были задержаны по делу о взятках, которые, по версии следствия, полагались им за скорое подписание актов сделанных работ в учебных заведениях района, а также за общее покровительство.