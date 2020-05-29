Война: Еврейская АО в составе Хабаровского края 1941–1945. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
Москва, 29 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Великую Отечественную войну Еврейская автономная область встретила в составе Хабаровского края.
За годы войны предприятия Еврейской автономной области дали фронту 1,5 тыс. вагонов боеприпасов, 6 тыс. парашютов, 38 вагонов санитарного имущества, 500 тыс. комплектов обмундирования, 48 эшелонов военного обоза, 700 автоприцепов, огромное количество лесоматериалов.
16 воинов из ЕАО удостоены звания Герой Советского Союза, четыре героя стали полными кавалерами ордена Славы.
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