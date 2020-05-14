Чебоксары, 14 мая, 2020, 08:07 — ИА Регнум. В Чувашии в затоне реки Сура сотрудники полиции поймали браконьера, который ловил раков. У него изъято несколько сотен раков, которых выпустили обратно в реку, сообщили ИА REGNUM в Чувашском ЛО МВД России на транспорте.

ИА REGNUM Рак на набережной в Чебоксарах

В ходе рейдовых мероприятий был задержан 57-летний житель Шумерли. Правоохранители изъяли у мужчины 575 раков, а также раколовки, которые являются орудием массового истребления рака. Ущерб от незаконной добычи оценивается в 132,25 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Ибресинском районе Чувашии задержан 45-летний сельчанин, которого подозревают в браконьерстве. По данным правоохранителей, он убил двух лосей. Возбуждено уголовное дело.

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