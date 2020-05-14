Чебоксары, 14 мая, 2020, 07:33 — ИА Регнум. Ограничения, введённые в связи с новой коронавирусной инфекцией, будут сняты в три этапа. Чувашия «пока подошла только к первому». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём вечернем видеообращении 13 мая врио главы республики Олег Николаев.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

Говоря об условиях поэтапного снятия ограничительных мер, он сослался на предписания Роспотребнадзора о соблюдении трёх основных коэффициентов.

«Каждый из этапов детально просчитан и прописан Роспотребнадзором. И учитывает три коэффициента: коэффициент распространённости, количество свободных коек и количество тестов на 100 тыс. населения», — сказал Олег Николаев.

Коэффициент распространённости показывает число заражённых людей одним человеком до его изоляции: установленный Роспотребнадзором норматив — 1, в Чувашии — 1,28. Второй индикатор — наличие свободных коек для лечения больных COVID-19: коечный фонд должен составлять не менее 50% от общего объема, в республике — менее 30%. Третий индикатор — охват тестированием: из 100 тыс. человек должны быть исследованы не менее 70 жителей региона (по данным на 12 мая в Чувашии показатель составлял 75).

«Ни один из показателей не позволяет нам начать даже первый этап снятия ограничений. Но при этом разрешено гулять с детьми и заниматься спортом на свежем воздухе. И только от нас зависит, насколько быстро настанет тот момент, когда мы снимем ограничительные меры… Есть четкий план по снятию ограничений в три этапа. Чувашия пока подошла только к первому», — отметил врио главы Чувашии.

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Напомним, в Чувашии с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 1360 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 334 человека, умерли восемь. В последние дни ежедневно выявляется не менее 50 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по трёхэтапному снятию ограничительных мер: на первом этапе предлагается разрешить занятия спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций. На втором этапе — разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных учреждений, а также открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей. На третьем этапе предлагается открывать парки и скверы.