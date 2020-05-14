Чебоксары, 14 мая, 2020, 07:13 — ИА Регнум. В Чувашии занято большинство коек, организованных для лечения пациентов с COVID-19. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении врио главы республики Олег Николаев.

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Говоря об условиях поэтапного снятия ограничительных мер, он сослался на предписания Роспотребнадзора о соблюдении трёх основных коэффициентов, в числе которых — наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19. По нормативам, коечный фонд должен составлять не менее 50% от общего объема.

«Количество коек, организованных в Чувашии для лечения больных, 1 135. Из них 829 заняты», — сказал Олег Николаев.

Таким образом, в республике занято 73% коечного фонда, организованного для пациентов с коронавирусом.

Как сообщалоИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 1 360 случаев заражения SARS-CoV-2, из них последние сутки выявлено 78.