В Чувашии занято более 70% коек для больных COVID-19
Чебоксары, 14 мая, 2020, 07:13 — ИА Регнум. В Чувашии занято большинство коек, организованных для лечения пациентов с COVID-19. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении врио главы республики Олег Николаев.
Говоря об условиях поэтапного снятия ограничительных мер, он сослался на предписания Роспотребнадзора о соблюдении трёх основных коэффициентов, в числе которых — наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19. По нормативам, коечный фонд должен составлять не менее 50% от общего объема.
Таким образом, в республике занято 73% коечного фонда, организованного для пациентов с коронавирусом.
Как сообщалоИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 1 360 случаев заражения SARS-CoV-2, из них последние сутки выявлено 78.