Кишинёв, 13 мая, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Главная причина, по которой российский кредит Молдавии в 200 млн евро вызвал скандал и в итоге был аннулирован Конституционным судом страны, — это поведение молдавских властей и президента Игоря Додона. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил политолог, бывший постпред Молдавии в ООН и Совете Европы Алексей Тулбуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Конечно, можно говорить о том, что кредит не прошел, потому что он из России. Об этом говорит власть и часть «левой» оппозиции. Но реальность другая», — уверен эксперт.

Главная причина, отметил Тулбуре, — в том, что нынешняя власть, частью которой является Демпартия (антироссийская партия, которая под руководством олигарха Владимира Плахотнюка узурпировала власть в республике до июня 2019 года, — прим. ИА REGNUM), не пользуется доверием и политической легитимностью.

Эта власть, отметил Тулбуре, «пытается получить в условиях нетранспарентности в предвыборный год деньги из-за рубежа», при этом не может ответить, зачем в договор были внесены некоторые сомнительные положения, кто вел переговоры, и на что и как будут потрачены деньги.

В этих условиях, по его словам, было бы удивительно, если бы оппозиция не обратилась в Конституционный суд.

«Я не настолько наивен, чтобы утверждать, что у нас больше нет геополитических подходов и профессиональной русофобии, наряду с другими профессиональными фобиями — румынофобией, или еврофобией, например. Но в случае с российским кредитом мы имеем дело с политической наглостью, чванством даже со стороны власти. Власти, которая еще не поняла, что беспредельничать, как это происходило в предыдущие годы, уже не получится», — подвел итог эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд Молдавии 7 мая по запросу оппозиции признал неконституционным соглашение о российском кредите в €200 млн, первый транш которого должен был поступить в страну уже в конце мая.

О кредите с Россией договаривался президент Молдавии Игорь Додон, рассчитывавший, что российские деньги не только позволят закрыть дыру в бюджете, но и помогут ему переизбраться на президентских выборах в конце 2020 года.

Молдавская оппозиция оспорила соглашение в Конституционном суде, назвав некоторые пункты соглашения угрозой для Молдавии. Речь якобы идет о том, что Молдавия будет брать на себя просроченные долги молдавских компаний перед российскими банками.