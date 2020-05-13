Надпись на военном мемориале в Костроме вызвала споры
Кострома, 13 мая, 2020, 19:56 — ИА Регнум. Вокруг военного мемориала, установленного в костромском парке Победы, разгорелся филологический спор — передаёт корреспондент ИА REGNUM. На композицию с солдатским медальоном и колоколом, отлитым из гильз, найденных поисковиками в местах сражений нанесена надпись «ВОИНАМ ПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ».
Как пояснила в комментарии костромскому порталу «Kostroma.Today» учитель русского языка и литературы Анна Александровна, формулировка некорректна и ошибочна.
Концепцию мемориала предложили костромские поисковики. Колокол размещен на звоннице в виде полуразрушенной церковной арки. У подножия мемориала мужские ладони, высеченные из камня, держат солдатский медальон. Смысл надписи порталу «К1NEWS.RU» разъяснил председатель регионального совета «Поискового движения России» Сергей Шиянов.
Как пояснил Шиянов, в категорию «пропавших без вести» попадали воины, сотрудничавшие с фашистами. В первую очередь мемориал создан в память о людях, павших на местах боёв или умерших в плену. Относить всех в одну категорию в данном случае неправильно — считает поисковик.
Напомним, что второй этап благоустройства парка Победы с исторической, спортивной зоной и местами для отдыха планируется завершить до конца текущего года. Торжественное открытие территории перенесено на неопределённый срок — до снятия режима обязательной самоизоляции.