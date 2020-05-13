Костромские инфекционисты просят власть не открывать детсады полностью
Кострома, 13 мая, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Полное открытие детских садов в Костромской области может спровоцировать всплеск заражений коронавирусом. Так считает заведующая детским инфекционным отделением окружной больницы № 1 Костромы Надежда Тырыкина.
С 12 мая в регионе на работу после снятия части коронавирусных ограничений вышли 35 тысяч человек. Вопрос, с кем оставить ребёнка для костромских родителей стал одним из самых актуальных — далеко не все горожане могут прибегнуть к помощи родственников. Тем не менее полное открытие дошкольных учреждений — чревато новыми заражениями.
Чтобы решить родительский вопрос хотя бы отчасти, в муниципалитетах Костромской области формируются дополнительные дежурные группы. В них определят детей, у которых один (в случае неполной семьи) или оба родителя работают.