Тамбов, 13 мая, 2020, 17:40 — ИА Регнум. В Тамбовской области получили беспроцентные кредиты на выплату заработной платы 22 субъекта малого и среднего предпринимательства,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовская область

По данным тамбовского отделения ГУ Банка Росси по ЦФО, на 30 апреля в Тамбовской области 22 субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) получили одобрение по кредитам на выплату заработной платы под нулевую ставку на сумму 31,8 млн рублей.

Также в банки поступило 387 обращений от тамбовских предпринимателей, в том числе 237 заявок на предоставление кредитных каникул и 150 заявок на реструктуризацию кредита. В дальнейшем реструктуризация не отобразится негативным образом на кредитной истории заемщика, что имеет важное значение при обращении за кредитами в будущем.

В целом на территории Тамбовской области реализуется весь пакет федеральных мер поддержки населения и бизнеса. Кроме того, по инициативе губернатора Александра Никитина разработаны региональные антикризисные первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска из-за мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В частности, проводится работа по реструктуризации договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в областной собственности и собственности органов местного самоуправления. Специальные антикризисные пакеты по предоставлению микрозаймов предлагает Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовской области. Организованы"горячие лини» для субъектов МСП в деловом пространстве «Геометрия бизнеса» и торгово-промышленной палате.

Подробная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса размещена в специализированном разделе на официальном портале администрации Тамбовской области «СтопКоронавирус».