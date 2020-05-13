Санкт-Петербург, 13 мая, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Борт авиакомпании «Россия», направлявшийся из Петербурга в Уфу, днем 13 мая был вынужден развернуться вскоре после вылета из-за внештатной ситуации. Самолет рейса FV6413 благополучно вернулся в аэропорт «Пулково» в 17:22 мск.

Rossiya-airlines.com Самолет АК «Россия»

«По решению командира воздушного судна рейс, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт отправления», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

«В аэропорту «Пулково» борт установлен на место стоянки. Плановое время вылета 18:15», — добавили в пресс-службе воздушной гавани Петербурга.

По данным издания «Фонтанка», примерно через 20 минут после вылета в кабину пилотов поступил сигнал о разгерметизации салона. В это время самолет находился над юго-востоком Ленинградской области в районе Тихвина. Пилот принял решение вернуться.