На Тамбовщине индустриальный парк «Котовск» получил новый статус
Тамбов, 13 мая, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Индустриальный парк «Котовск», расположенный в Тамбовской области, включен в федеральный реестр индустриальных парков. Это поможет ему претендовать на получение федеральных мер поддержки, включая финансовую, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики
Минпромторг России включил индустриальный парк «Котовск» в федеральный реестр. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Индустриальный парк «Котовск» создан по инициативе губернатора Тамбовской области Александра Никитина и является государственным индустриальным парком с универсальной специализацией. Парк занимает площадь 142 га на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), что дает возможность резидентам парка претендовать на применение комфортного налогового режима.
Включение в реестр позволит претендовать индустриальной площадке на территории моногорода Котовска на получение федеральных мер поддержки, которые включают финансовую, информационно-консультационную поддержку, а также помощь в организации и ведении научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности, развитии кадрового потенциала.
Одним из приоритетных направлений инвестиционной политики региона является деятельность по снятию инфраструктурных ограничений для инвестиционных площадок и реализуемых на их территории проектов. В условиях конкуренции регионов за привлечение инвестиций важно предоставлять инвесторам обеспеченные инфраструктурой площадки.