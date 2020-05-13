Ярославль, 13 мая, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В Ярославле число граждан, признанных безработными, выросло в апреле более чем в десять раз по сравнению с мартом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал региональной службы занятости.

Yarregion.ru Служба занятости в Ярославле

Если в марте в Ярославле и Ярославском районе было зарегистрировано 517 новых безработных, то в апреле — 5432. Это стало следствием массового обращения граждан в апреле. Количество обращений в службу занятости выросло в три раза с 1763 до 6898.

Общее количество безработных в Ярославле и Ярославском районе также выросло примерно втрое — с 2722 до 7884. Очевидно, что число обращений выросло по причине потери ярославцами работы в связи с эпидемией и ограничительными мерами. Кроме того, на рост обращений повлияло увеличение суммы пособия по безработице.

В целом по Ярославской области темпы роста количества безработных несколько ниже — по сравнению с мартом их число выросло в 6,3 раза.

«Количество безработных граждан, признанных безработными в апреле действительно увеличивается: число таких граждан по области составило в апреле 9816 человек, в марте их было 1565 человек (разница в 6,3 раза). В настоящее время количество безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляет 18 859 человек, а уровень безработицы 2,9%, по состоянию на 01 апреля уровень безработицы был 1,2%. Естественно, что рост уровня безработицы объективен и отражает существующую мировую и общероссийскую тенденцию, связанную в распространением коронавирусной инфекции, однако, трудоустройство граждан продолжается — в апреле эта численность составила 887 человек», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе занятости Ярославской области.

С 09 апреля жители региона подают заявления для регистрации в качестве безработных дистанционно, что также дает дополнительно возможность беспрепятственно вставать на учет в органы службы занятости без очного приема и получать пособие по безработице.