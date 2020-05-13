Минск, 13 мая, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил произошедшие в Белоруссии аресты помещённых в тюрьму белорусских журналистов и свободных репортёров за «участие в несанкционированных мероприятиях». Он выразил свою обеспокоенность и призывал к их немедленному освобождению.

Osce.org Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

«Я встревожен задержанием и заключением журналистов и независимых репортёров Михаила Аршинского, Дмитрия Люпача, Алеся Осипцова и Александра Буракова за их предполагаемое участие в несанкционированных мероприятиях, — сказал Дезир. — Журналисты должны иметь возможность сообщать о событиях, представляющих общественный интерес, таких как публичные протесты. Я очень обеспокоен этим решением, которое препятствует свободе СМИ. Я призываю власти освободить всех этих журналистов и независимых репортёров».

ОБСЕ напомнила, что 11 и 12 мая районные суды в Могилёвской области Белоруссии приговорили четырёх журналистов к 10 дням административного ареста по обвинению в участии в несанкционированных мероприятиях. На самом деле арестованные наблюдали и освещали публичные собрания также задержанного видеоблогера Сергея Тихановского.

Отметим, что задержания осуществлялись силами МВД и спецслужб Белоруссии. По разным оценкам, было задержано около сотни человек, считавших, что у них есть конституционные права. Некоторых из них привлекли к ответственности по ст. 23.34 КоАП («участие в несанкционированном массовом мероприятии»). Большая часть задержанных отделалась штрафами.

Читайте о более брутальном подавлении прав и свобод: Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии

Очередное подавление гражданских прав и свобод в Белоруссии происходит на фоне официально объявленной 8 мая президентской кампании. Международная неправительственная организация «Репортёры без границ» расценила нынешние аресты журналистов и репортёров-фрилансеров как «целенаправленное преследование накануне президентских выборов».

Генпрокуратура Белоруссии не видит нарушения международных обязательств официального Минска в скандальных историях давления на Тихановского и других белорусских блогеров, а также желающих их услышать граждан."Белорусская ассоциация журналистов» и другие НГО выразили своё негативное отношение к происходящему.