Нарьян-Мар, 13 мая, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Врио губернаторы Архангельской области и Ненецкого АО подписали меморандум о намерении объединить регионы. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Stasyan117 Архангельская область и Ненецкий автономный округ

Напомним, НАО одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области. В России есть еще один регион — «матрешка» — Тюменская область, включающая в себя Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Объединение регионов СМИ стали обсуждать после того, как на должность врио губернатора Архангельской области президент назначил экс-губернатора НАО Александра Цыбульского.

Эксперты полагают, что объединение регионов будет выгодным не только Архангельской области, но и округу, доходы которого значительно сократились после падения цен на нефть.