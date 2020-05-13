Санкт-Петербург, 13 мая, 2020, 15:32 — ИА Регнум. Следственные действия, которые в настоящий момент проводятся в офисе компании «Россети Ленэнерго», связаны с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения работ по прокладке кабельных линий в 2015—2016 годах. Об этом 13 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе «Ленэнерго».

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена» (бывший «Зенит Арена")

В офисе компании «Россети Ленэнерго» действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015—2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции «Василеостровская» до подстанции «Крестовская».

»Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве и Петербурге проходятся обыски, которые могут быть связаны с пропажей 70 млн рублей во время закупки кабеля для строительства стадиона «Зенит Арена» на Крестовском острове Петербурга.