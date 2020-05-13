Ярославль, 13 мая, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Решение муниципалитета Ярославля о допуске граждан на заседания городской думы только по письменным заявлениям вызвано желанием депутатов закрыться от неудобных вопросов жителей города. Таким мнением общественники-активисты поделились с корреспондентом ИА REGNUM.

Елена Богданова Ярославские общественники в муниципалитете

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая муниципалитет принял решение о том, что если гражданин хочет посетить заседание, он должен за два дня подать заявку. Ранее граждане могли беспрепятственно посещать собрания депутатов и выступать по наболевшим вопросам. Это право было зафиксировано в регламенте.

«Думаю, что депутаты решили закрыться от неудобных вопросов граждан. Вряд ли инициатива исходит от мэрии, ей все равно, что происходит в муниципалитете. Катализатором стало обсуждение передачи под застройку троллейбусного депо. Тогда многие общественники пришли на заседание, но им даже не дали слова. Люди были разгневаны, писали об этом в социальных сетях. Решение безграмотное. Если человек подает официальное обращение, то муниципалитет должен прислать ответ, уведомить гражданина должным образом — заказным письмом. Звонок по телефону не может являться таким уведомлением», — сказала корреспонденту ИА REGNUM общественница Елена Богданова.

Негативно расценил решение депутатов и общественник Илья Шестериков, также протестовавший против передачи троллейбусного депо.

«Вопиющее нарушение принципов открытости, прозрачности и доступности власти. По действующей Конституции РФ, власть принадлежит суверенному народу. Муниципальный уровень должен быть максимально приближен к людям. При этом слуги отгораживаются от господ регламентами — один день в месяц на прием, за два дня известить о намерении прийти и лично посмотреть, чем депутаты занимаются. Горожане не могут даже внести свои предложения и послушать мотивы принятия решений. Меня и других неравнодушных горожан дважды лишили права голоса по вопросу продажи депо №1», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMИлья Шестериков.

В самом муниципалитете решение ввести новую норму, напротив, объяснили заботой о гражданах. Якобы раньше людям было непонятно, как попасть на заседание. А теперь, наоборот, процедура стала прозрачной: пишешь заявление, получаешь ответ и приходишь (или не приходишь) в городскую думу.