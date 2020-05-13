Ярославль, 13 мая, 2020, 14:01 — ИА Регнум. В Ярославле 11 мая скончался профессор Ярославского государственного медицинского университета Александр Иванов. Об этом сообщила кафедра урологии с нефрологией ЯГМУ.

Uroweb.ru Некролог Александра Иванова

Александр Иванов являлся доктором наук, с 2006 по 2011 годы он возглавлял кафедру урологии вуза. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM коллега, присутствовавший на панихиде, профессора хоронили в закрытом гробу.

По данным портала «Ярновости», накануне смерти профессор проходил лечение в Ярославской областной клинической больнице, после чего был переведен в госпиталь ветеранов войн, где лечат больных COVID-19. Не исключено, что врач стал еще одной жертвой коронавируса. Ранее ИА REGNUM сообщало о случаях заражения пациентов в областной больнице.

При этом официально ярославские власти не сообщают СМИ диагноз, статистика по умершим от коронавируса в регионе также остается неизменной. Судя по сообщениям различных источников, в регионе умершим пациентам с коронавирусом в качестве причины смерти как правило ставят основное заболевание. В статистику по COVID-19 такие умершие не попадают.

Отметим, что общество урологов на своем сайте сообщило о сборе средств для семьи профессора Александра Иванова. У него остались жена и трое детей.