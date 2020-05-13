Чита, 13 мая, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Ураганный ветер, порывы которого превышали 30 метров в секунду, доставил немало хлопот жителям Читы. Как сообщает сегодня, 13 мая, пресс-служба забайкальского губернатора, возникли проблемы с проездом автотранспорта, в городском ДМРСУ сформировано несколько мобильных бригад.

Цитата из видео В Чите ураганным ветром снесло гараж

«Одна бригада выехала на объездную дорогу по улице Курнатовского, где проезд был затруднен из-за упавших деревьев. На данный момент проезжая часть свободна.

Также управлением принята информация о двух поваленных ветром деревьях и дорожных знаках на перекрестке улиц Шилова и Нечаева. Кроме того, мобильная бригада направлена в район пересечения улиц Геодезическая и Шилкинская», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 мая, в Забайкальском крае сбылся прогноз синоптиков о сильном ветре. Его порывы были настолько стремительны, что с лёгкостью срывали крыши с многоэтажных домов, валили деревья, как спички, и поднимали плохо закреплённые железные гаражи.