Ярославль, 13 мая, 2020, 13:21 — ИА Регнум. За последние две недели в Ярославскую область из-за границы вернулись 172 человека. Об этом сообщает информационный центр по коронавирусу в России.

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Больше всего граждан в Ярославскую область приехало из Финляндии, Китая и Индии. Все прибывшие должны пройти 14-дневный карантин.

Между тем часть ярославцев до сих пор остается за границей. В их числе двое туристов, оказавшихся на острове Занзибар. Как сообщили сами ярославцы через своих друзей, вылет запланирован на 16 мая.

«Стараемся вообще не выходить за пределы guest house. У них Рамадан начался ещё и магазины все позакрывали», — рассказала Екатерина Королькова.

Как и другие оказавшиеся на острове граждане России, ярославцы получают через консульство положенные выплаты от государства. И очень ждут возвращения в Россию.

А вот профессор Ярославского государственного педагогического университета Елена Болдырева, работавшая в Китае, возвращается в Ярославль 13 мая. Сложность заключалась в том, что эпидемия застала преподавателя на отдыхе в Таиланде, а российские документы остались в Китае, куда ее уже не впускали.

«Сегодня вечером ждем ее возвращения, она летит сложным стыковочным рейсом. Я несколько раз обращался к губернатору области, правительство решало вопросы возвращения в «ручном режиме». Очень надеюсь, что сегодня Елена Михайловна будет в Ярославлею», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM ректор ЯГПУ Михаил Груздев.

Ранее губернатор Дмитрий Миронов пообещал вернуть всех жителей области, оказавшихся в сложной ситуации за границей из-за пандемии коронавируса.