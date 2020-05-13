Пекин, 13 мая, 2020, 13:22 — ИА Регнум. В сети появились изображения китайской модели Hongqi E115 от компанией FAW. Снимки с авто размещены на сайте SpeedMe.ru.

Carscoops Hongqi E115

Стоит отметить, что форма кузова новой модели в значительной степени идентична концепт-кару, дебютировавшему в 2019 году на автомобильном салоне в Гуанчжоу.

Новинка будет укомплектована большой фальшрадиаторной решеткой и узкими светодиодными передними фонарями. Удлинённая крыша будет иметь острые С-стойки. Серийное авто также выделяется горизонтальным орнаментом из красного цвета и хромом на кузове.

На корме имеется светодиодная панель. А заднюю дверь украшают маленькие треугольные светодиоды. Длина модели равна 5160 мм, а колесная база составляет 3250 мм.

Силовой агрегат E115 будет состоять из двух электромоторов. Один — на передней оси производительностью 215 «лошадей» (350 Нм), а второй мотор находится на задней оси максимальной мощностью 295 л. с. (420 Нм).

Разгон до «сотни» занимает четыре секунды, а запас хода на полном заряде составляет до 600 км.

Ранее компания FAW Group анонсировала создание совместного предприятия с американским производителем SILK EV LLC, которое займется производством первого спортивного автомобиля под маркой Hongqi.

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