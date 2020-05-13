Санкт-Петербург, 13 мая, 2020, 13:04 — ИА Регнум. В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов во время отчета в Заксобрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа масок и перчаток в автоматах в метро

Тему поднял депутат-«яблочник» Борис Вишневский, который поинтересовался, когда Смольный начнет бесплатно раздавать маски и перчатки, так как с 12 мая ввел обязательный режим их ношения даже на улице.

«Вчера мы приняли постановление о выплате. Не маски раздавать бесплатно, а деньги дать. Потому что в нашем городе много людей — и приезжих, и не приезжих, ну еще, не знаю, много приезжают из других регионов на работу и всё остальное. Вот как выдавать эти маски и перчатки? Просить паспорт? Сказать, где ты зарегистрирован? Или вообще не давать никому», — прояснил свою позицию Александр Беглов.

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По его словам, в общей сложности в Петербурге находятся 7 млн человек, и это число следовало бы умножить на 40 рублей — стоимость комплекта из одной одноразовой медицинской маски и одной пары перчаток.

Вместо этого власти решили выплатить по 800 рублей на человека пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям на покупку масок и перчаток.

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Напомним, одноразовые маски необходимо менять каждые два часа. СМИ уже подсчитали, что в семье с двумя работающими родителями на это будет уходить порядка 10 тыс. рублей в месяц.