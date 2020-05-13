Ярославль, 13 мая, 2020, 12:52 — ИА Регнум. В Ярославле получение субсидии для малого бизнеса пострадавших отраслей в виде МРОТ на одного сотрудника затягивается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал совладелец сети ресторанов Ян Левин.

Деньги

«Мы как представители малого бизнеса пострадавшей отрасли подали заявку на субсидию на сайте «Налог.ру». Процедура очень простая, нужны название ООО и электронная подпись. Все данные налоговики проверяют сами. Мы соответствуем всем условиям — не уволили ни одного человека, не имеем долгов по налогам. Подали заявку от трех компаний первого или второго мая. Только в одной заявке вчера появился статус «на рассмотрении», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMЯн Левин.

Субсидия составляет 12 130 рублей на одного работника. По словам владельца сети ресторанов, поддержка от государства помогла бы сохранить персонал.

«Сейчас мы выживаем как можем. Работаем на вынос, но это дает не более 15% от «довоенной» выручки и не покрывает расходов. Пока проедаем накопленные запасы, дальше встанет выбор — вкладывать деньги учредителей или закрываться. Прямая помощь от государства помогла бы нам продержаться», — рассказал Ян Левин.

Ярославец является совладельцем ресторанов и в других регионах России. Он рассказывает, что там ситуация с выплатами субсидии аналогична.