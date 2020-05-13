Вашингтон, 13 мая, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Кроссовки, похожие на пельмени, изобрел и соорудил популярный американский рэпер Канье Уэст, сообщается в Инстаграм-канале компании Уэста Yeezy Mafia.

Цитата со страны Yeezy Mafia в Isntagram Кроссовки от Канье Уэста

Коллекция, представленная на суд взыскательной публики от бренда Yeezy Mafia, оказалась украшена оригинальной находкой в виде бежево-белых кроссовок, которые выглядят постоянно смятыми из-за особенностей внешнего слоя покрытия.

«Кроссовками-пельменями» или «кроссовками-хинкали» окрестили эту обувь некоторые из комментаторов, оставивших свое мнение под фотографией замечательной дизайнерской находки в Инстаграме.