Чебоксары, 13 мая, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Чувашии на фоне роста выявляемых случаев коронавируса растёт и число выздоравливающих. Об этом свидетельствует информация оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 13 мая (10:35 мск), с начала пандемии в Чувашии 334 человека переболели COVID-19, в том числе за последние сутки выздоровление зарегистрировано у 32 пациентов.

Всего в Чувашии скончались восемь пациентов, им было за 60 лет, у всех имелись сопутствующие тяжёлые заболевания. Новых смертей за последние сутки не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии коронавируса официально подтверждено 1 360 случаев заражения SARS-CoV-2, из них последние сутки выявлено 78.

Напомним, в качестве профилактики для избежания заражения врачи рекомендуют мыть руки или пользоваться дезинфицирующими средствами, не трогать лицо грязными руками, при выходе из дома менять маску каждые два часа. При первых симптомах заболевания нужно обращаться к врачам скорой помощи, а не пытаться самостоятельно идти в больницу.