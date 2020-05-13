Ярославль, 13 мая, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки выявлено 88 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает информационный центр по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

В течение последних дней в регионе наблюдается стабильный прирост новых случаев, каждый день их количество растет. 88 за сутки — новый максимум в регионе. Общее количество инфицированных составило 1363, выздоровели 207, 11 скончались.