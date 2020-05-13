Кострома, 13 мая, 2020, 10:36 — ИА Регнум. В Костромской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 18 человек. Об этом 13 апреля сообщает оперативный штаб по региону. Общее количество инфицированных, включая 119 выздоровевших, увеличилось до 402.

Коронавирус

Положительный результат дали тесты жителей Костромы, Мантурово, Шарьи, Волгореченска, Буйского, Красносельского, Октябрьского и Нерехтского районов.

В больницы госпитализировано 56 пациентов, двое из них находятся на ИВЛ. На домашнем лечении находятся 220 человек, 7 человек с COVID-19 скончались.