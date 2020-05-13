Ярославль, 13 мая, 2020, 10:32 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля внесли проект решения, который усложняет участие жителей в заседаниях муниципалитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала депутат Евгения Овод.

City-yaroslavl.ru Заседание муниципалитета Ярославля

Сейчас представители организаций и общественных объединений имеют право участвовать в заседаниях без каких-либо ограничений. Часто люди приходят в муниципалитет и высказывают свое мнение.

Проект решения внесла постоянная комиссия по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. Он предусматривает, что граждане могут присутствовать на заседаниях муниципалитета, только если они подадут письменное заявление за два дня до заседания. При этом им могут отказать в этом, если действует режим чрезвычайной ситуации, повышенной готовности, или по причине нехватки места.

«Думаю, что это большое поле для манипуляций. Есть принцип гласности и открытости. Непонятно, почему вводятся такие ограничения. Муниципалитет — низовой орган, наиболее близкий к народу», — сказала корреспонденту ИА депутат Евгения Овод.

Судя по всему, принять такое решение руководство муниципалитета вынудили общественники, которые в последнее время регулярно приходят в представительный орган, высказывая свое мнение по актуальным вопросам для города. Например, активисты не раз требовали остановить закрытие троллейбусного депо в центре города, территория которого отдана под застройку. Проект решения будет рассмотрен на заседании 13 мая.