Новочебоксарск, Чувашия, 13 мая, 2020, 09:00 — ИА Регнум. В Чувашии на благоустройство двух десятков дворовых территорий предусмотрено почти 67 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru 10 апреля 2020 года, Новочебоксарск. Ремонт улицы Винокурова

Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации города. Победитель аукциона должен будет благоустроить 21 дворовую территорию в Новочебоксарске. В частности, планируется благоустроить отдельные дворы по улицам Винокурова, Жени Крутовой, Молодёжная, Набережная, Заводская, Речная, Силикатная, Терешковой, Семенова, Восточная, Коммунистическая, Советская, Энергетиков, Парковая, Комсомольская, бульвару Зелёный.

Начальная (максимальная) цена контракта 66 698 630 рублей. Данные средства предусмотрены в республиканском и муниципальном бюджетах.

Согласно документу, исполнитель должен будет сделать все предусмотренные работы в 21 дворе за 90 рабочих дней.