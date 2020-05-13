Барнаул, 13 мая, 2020, 07:31 — ИА Регнум. Пока сознательная часть барнаульцев выполняет карантинные мероприятия, связанные с мировой эпидемии коронавируса, находятся те, кто вырубают «лёгкие города» не имея на это оснований. Судя по пресс-релизу Алтайского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), речь идёт о вырубке реликтового ленточного бора близ барнаульского поселка Лесной.

ОНФ Вырубка реликтового ленточного бора близ барнаульского поселка Лесной

«Рубят «зелёную зону» вокруг нашего Барнаула. Рубят реликтовый ленточный бор,"лёгкие» города. Лес уничтожается. Требуем от губернатора Виктора Томенко прекратить рубку в нашем ленточном бору», — сказанного обращении общественников и местных жителей.

Накануне, 12 мая, на месте рубки леса побывали модератор региональной тематической площадки ОНФ «Экология» Алексей Грибков и член регионального штаба ОНФ, депутат Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов. Вместе с представителями минприроды Алтайского края, жителями поселка и СМИ, они установили, что речь идёто выделе 11 квартала 45 Барнаульского участкового лесничества Барнаульского лесничества, переданный в аренду ЗАО «Алтайкровля».

«Конфликтные ситуации между населением и предприятием из-за рубки леса вблизи городской черты возникали неоднократно. В 2019 году, благодаря участию активистов ОНФ, минприроды региона, средств массовой информации в договорном порядке удалось снизить объемы проводимых мероприятий по лесозаготовке. Очередная ситуация вновь потребовала оперативного вмешательства общественности и органов власти», — отметили в ОНФ.

Выяснилось, что отношении ЗАО «Алтайкровля» и его субподрядчика ООО «Маркет» Арбитражным судом Алтайского края по заявлению краевого минприроды 29 апреля 2020 года были приняты обеспечительные меры по делу № А03−5402/2020. В соответствии с исполнительным листом ООО «Маркет» запрещено «осуществлять заготовку древесины, привлекать третьих лиц на выполнение лесозаготовительных работ на территории Барнаульского, Власихинского, Зимаревского, Черемновского участковых лесничеств Барнаульского лесничества, на территории Озерского, Кислянского, Первомайского, Речкуновского, Повалихинского участковых лесничеств Озерского лесничества и на территории Озерского участкового лесничества Ларичихинского лесничества, а равно предоставлять право пользования данными лесными участками для заготовки древесины третьим лицам.

ОНФ Вырубка реликтового ленточного бора близ барнаульского поселка Лесной продолжается несколько лет

В связи с этим региональное отделение ОНФ направило обращение руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Дмитрию Лабутину с просьбой по исполнению обеспечительных мер в части прекращения проводимых ЗАО «Алтайкровля» и ООО «Маркет» рубок лесных насаждений на лесных участках в Барнаульском участковом лесничестве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема незаконных вырубок леса весьма актуальна в регионе, но именно близ Барнаула нарушения происходят с завидной регулярностью. Любопытно, что в августе 2016 г. региональное управление природных ресурсов и экологии уже давало ответ по поводу вырубки леса близ посёлка Лесной и уверяло в законности вырубок:

«На территории Власихинского участкового лесничества в квартале № 12 выделе № 2 производится добровольно-выборочная рубка спелых и перестойных насаждений на площади 3 га. Заготовку древесины осуществляет «Алтайкровля» на основании договора аренды. Заготовка осуществляется на основании материалов лесоустройства, поданной лесной декларации и в соответствии с действующим лесным законодательством», — было сказано в ответе на запрос, который опубликовалИД «Алтапресс».