Чебоксары, 13 мая, 2020, 07:05 — ИА Регнум. В Чувашии из 1282 выявленных случаев заражения наибольшее количество приходится на Чебоксары. Из сельских муниципалитетов антилидером является Ядринский район. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальной группе регионального оперативного штаба «Чувашия без паники».

Vk.com Данные оперативного штаба

По данным на 12 мая, в республике тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат у 1282 человек. Больше всего выявленных случаев — в Чебоксарах, где исследования подтвердили коронавирус у 410 человек. Далее идут Ядринский и Чебоксарский районы, где заражение коронавирусом выявлено соответственно у 114 и 69 человек. В Новочебоксарске установлено 66 случаев SARS-CoV-2, в Порецком районе — 64, в Янтиковском и Урмарском районах — по 55.

Минимальное количество подтверждённых случаев выявлено в Вурнарском районе (17), Красноармейском районе (шесть) и Козловском районе (три).

По информации минздрава Чувашии, с начала года под медицинским наблюдением находились 5567 человек, из них остаются под наблюдением 1248 человек. 334 человека переболели COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в Чувашии введён обязательный масочный режим. В то же время жителям разрешили гулять и совместно заниматься спортом на открытом воздухе, но не более двух человек.