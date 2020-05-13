Чебоксары, 13 мая, 2020, 06:30 — ИА Регнум. В столице Чувашии в связи с прогнозным недополучением 400 млн рублей оптимизируют бюджетные расходы. Речь, прежде всего, идёт о тратах на разработку проектно-сметных документаций и расходах на ремонт бюджетных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

Cap.ru В большом зале заседаний мэрии Чебоксар

По предварительным данным, в 2020 году в связи с режимом самоизоляции и длительным действием ограничительных мер бюджет Чебоксар может недополучить 400 млн рублей доходов, то есть десятую часть собственных поступлений. В связи с этим муниципальные власти сокращают расходы на 256 млн рублей.

«Приостанавливаем финансирование разработки проектно-сметной документации по многим направлениям; снижаем расходы на ремонт дворов, дорог, тротуаров, ремонт детских садов, школ, дворцов культуры учреждений спорта. Оптимизируем коммунальные расходы и многое другое», — сказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Также отменяются работы в зданиях, которые «годами ждали ремонта».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-апреле поступления в бюджет Чебоксар сократились на 4,8% (или на 124,6 млн рублей) по сравнению с соответствующим аналогичным периодом. По предварительным данным, муниципальная казна может недополучить 400 млн рублей, что составляет порядка 10% от собственных доходов города. Напомним, доходы бюджета Чебоксар на 2020 год спрогнозированы в сумме 11 968 183,1 тыс. рублей.

12 мая врио главы Чувашии Олег Николаев заявил, что в предстоящую неделю в Чувашии «ни о каком начале работы торговых центров не может быть и речи» из-за значительного ежедневного прироста выявляемых случаев коронавируса.

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Напомним, ежедневный прирост в Чувашии исчисляется выявленными несколькими десятками случаев коронавируса. На 12 мая (10:35 мск) общее число выявленных случаев достигло 1 282, в том числе 11 мая подтверждено 62 случая, за 10 мая — 76, 9 мая — 63, 8 мая — 63.