Барнаул, 13 мая, 2020, 06:24 — ИА Регнум. Бессмысленно обсуждать, что важнее: держать закрытыми турбазы и отели или ждать, пока разорвется цепь передачи коронавируса, считает эксперт в сфере туризма и гостеприимства Татьяна Сажаева. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM по поводу возможных сроков возобновления работы туристического бизнеса в России она, в частности, отметила:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский край. Чарышский район

«Никто не знает точно, какое из решений было бы сейчас однозначно верным. Но турбизнесу уже понятно точно: пропустить сезон, не запустить отели к лету — верная смерть. И ИВЛ здесь не поможешь. 15 тысяч рабочих мест в туризме региона, смежные отрасли (транспорт, общепит, строительство), местные жители, вовлеченные в сферу гостеприимства — все ждут старта».

По мнению Татьяны Сажаевой, безопасно открыть туристический сезон уже с 1 июня можно на Алтае, «где меньше одного человека на один квадратный километр лесов, гор и степей»:

"Отдельно стоящие дома и коттеджи, летние домики и бунгало на территориях, удаленных от массового пребывания гостей — такого на Алтае много. И можно с соблюдением всех новых требований Роспотребнадзора обеспечивать питанием в номере, соблюдать социальную дистанцию, все меры по санитарной обработке. И ждать в гости не далекие страны и жителей европейской части страны, а традиционные для Алтая потребительские рынки — жителей ближайших сибирских городов».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением разрешить туристические поездки в пределах России с 1 июня 2020 года выступили Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА). Об этой инициативе сказано в письме министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.