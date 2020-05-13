Чебоксары, 13 мая, 2020, 06:06 — ИА Регнум. В столице Чувашии муниципальные парковки, которые сделали бесплатными на период нерабочих дней, возвращаются в работу в штатном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

Chebparking.ru Скриншот

Сегодня, 13 мая, за стоянку на муниципальных парковках начнут брать плату. Первые два часа парковки обойдутся в 10 рублей за час, затем — 30 рублей. Бесплатная парковочная сессия составляет от 15 до 20 минут.

«Режим работы платных парковок — с 8 утра до 20 часов. В праздничные и выходные дни бесплатно. За исключением парковки возле железнодорожного вокзала, где режим работы круглосуточный», — говорят в мэрии.

Отметим, что в апреле муниципальные парковки были бесплатными, приобретенные абонементы продлили на число нерабочих дней.

Напомним, первые платные муниципальные парковки появились в Чебоксарах в ноябре 2017 года, в настоящее время в городе 13 стоянок. Они расположены в центральной части города. В планах мэрии — организация новых парковок по улицам Ильбекова, Ленинградская, Гагарина, Ярославская, переулку Бабушкина.