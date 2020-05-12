Кострома, 12 мая, 2020, 22:31 — ИА Регнум. В Костромской области сотрудник автошколы устроил ДТП на 9 мая — сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону. В момент аварии мужчина был нетрезв.

Avtodor-tr.ru/ru/ Дорога

ДТП произошло вечером 9 мая 2020 года, на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Мужчина на служебном транспорте в состоянии опьянения не справился с управлением и съехал с трассы в кювет. ВАЗ-11 183, за рулём которого он сидел, опрокинулся. Пассажирка автомобиля — 44-летняя женщина получила травмы и была отправлена на лечение в больницу.

«Перед поездкой к родственникам в одну из деревень Мантуровского района, чтобы отметить праздник, мужчина выпил бутылку водки. Ранее мужчина уже лишался права управления за езду в пьяном виде», — отметили в пресс-службе регионального УГИБДД.

По факту ДТП проводится административное расследование. Сотрудники ГИБДД выясняют, каким образом нетрезвого мужчину допустили к управлению служебной машиной. Всего с начала 2020 года в Костромской области произошло 26 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых пострадали люди.