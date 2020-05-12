Тамбов, 12 мая, 2020, 18:43 — ИА Регнум. В городской клинической больнице города Котовска Тамбовской области организовали отделение на 160 коек для лечения больных COVID-19, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин в горбольнице Котовска осмотрел палаты, пообщался с медработниками, проверил наличие средств индивидуальной защиты

Новые инфекционные койки в Котовской горбольнице развернуты по распоряжению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Сегодня, 12 мая, он проконтролировал готовность медучреждения к приему пациентов. Глава региона осмотрел палаты, пообщался с медицинскими работниками, проверил наличие средств индивидуальной защиты.

Новое отделение в основном будет работать по принципу долечивания пациентов, получивших интенсивный курс лечения в Центрах для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Отделение расположено в отдельном корпусе, укомплектовано необходимым медицинским оборудованием. Все койки имеют подводку кислорода. Предусмотрена необходимая диагностическая база: рентгенологические и ультразвуковые исследования, лабораторная экспресс-диагностика. Организована палата реанимации на восемь коек, оснащенная аппаратами ИВЛ и аппаратами слежения основных жизненно важных показателей пациента.

«Заболеваемость продолжает расти. Наша задача обеспечить оказание медицинской помощи всем заболевшим. Для этого необходимо медиков обеспечить средствами индивидуальной защиты, иметь запасы медикаментов, располагать эффективным медицинским оборудованием. Все эти задачи администрация области совместно с областным управлением здравоохранения решают в ежедневном режиме, — подчеркнул Александр Никитин. — Все будет сделано для того, чтобы люди могли получить лечение. Здесь мы видим, что отделение развернуто в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи».

В отделении будут работать четыре анестезиолога-реаниматолога, 35 врачей (инфекционисты, кардиологи, терапевты, а также специалисты диагностических служб), 70 средних медицинских сестер и 35 человек младшего медицинского персонала. Все сотрудники прошли обучение современным методам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции.

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В соответствии с поручением президента Владимира Путина в Тамбовской области ранее уже были организованы 503 инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусом, на которых по состоянию на 12 мая проводится лечение 396 пациентам. С 17 апреля открыли Центр для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на базе Тамбовской областной клинической больницы, с 27 апреля — отделение на 70 коек в Рассказовской ЦРБ, со 2 мая — отделение на 99 коек в Тамбовской ЦРБ.