На Тамбовщине развернули ещё 160 коек для лечения пациентов с COVID-19
Тамбов, 12 мая, 2020, 18:43 — ИА Регнум. В городской клинической больнице города Котовска Тамбовской области организовали отделение на 160 коек для лечения больных COVID-19, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Новые инфекционные койки в Котовской горбольнице развернуты по распоряжению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Сегодня, 12 мая, он проконтролировал готовность медучреждения к приему пациентов. Глава региона осмотрел палаты, пообщался с медицинскими работниками, проверил наличие средств индивидуальной защиты.
Новое отделение в основном будет работать по принципу долечивания пациентов, получивших интенсивный курс лечения в Центрах для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Отделение расположено в отдельном корпусе, укомплектовано необходимым медицинским оборудованием. Все койки имеют подводку кислорода. Предусмотрена необходимая диагностическая база: рентгенологические и ультразвуковые исследования, лабораторная экспресс-диагностика. Организована палата реанимации на восемь коек, оснащенная аппаратами ИВЛ и аппаратами слежения основных жизненно важных показателей пациента.
В отделении будут работать четыре анестезиолога-реаниматолога, 35 врачей (инфекционисты, кардиологи, терапевты, а также специалисты диагностических служб), 70 средних медицинских сестер и 35 человек младшего медицинского персонала. Все сотрудники прошли обучение современным методам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции.
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В соответствии с поручением президента Владимира Путина в Тамбовской области ранее уже были организованы 503 инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусом, на которых по состоянию на 12 мая проводится лечение 396 пациентам. С 17 апреля открыли Центр для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на базе Тамбовской областной клинической больницы, с 27 апреля — отделение на 70 коек в Рассказовской ЦРБ, со 2 мая — отделение на 99 коек в Тамбовской ЦРБ.