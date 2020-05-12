Тамбов, 12 мая, 2020, 18:29 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 12 мая, побывал на месте строительства новой школы «ЭКОТЕХ+», которая возводится в Котовске, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Школа рассчитана на 825 ученических мест, на строительство предусмотрено 850 млн рублей.

Tambov.gov.ru Строительство новой школы в Котовске

В Тамбовской области благодаря национальному проекту «Образование» ведется активное строительство новых школ. У каждой из них есть своя специализация, которая подбирается с учётом особенностей конкретного населенного пункта. Так, в ноябре 2019 года в городе Котовске началось строительство школы «ЭКОТЕХ+». Новое учебное заведение рассчитано на 825 мест, на данный момент общая строительная готовность школы составляет 30%. Открытие новой школы ликвидирует в городе обучение во вторую смену, откроет новые возможности для реализации программ современного дополнительного образования, поэтому внимание к строительству этого объекта у региональной власти особое.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выяснил в ходе инспекционной поездки, как в условиях пандемии коронавируса организована работа на стройплощадке и как соблюдаются сроки строительства нового объекта.

Строительство школы ведется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На ее возведение планируется направить 850,6 млн рублей. Из них более 731 млн рублей — средства федерального бюджета, около 119 млн рублей добавят из бюджета Тамбовской области. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Газсантехэлектромонтаж».

"Мы предъявляем высокие требования к процессу строительства всех социальных объектов в регионе, в том числе к возведению школ. Важно всё: от концепции до итогового внешнего вида здания. Я не сомневаюсь в том, что здесь эти требования будут выполнены, подрядная организация сдаст объект в эксплуатацию в срок. И сегодня я убедился в том, что подрядчик не только соблюдает график выполнения работ, но и следует всем необходимым санитарным требованиям сегодняшнего дня», — сказал Александр Никитин.

Tambov.gov.ru Губернатор оценил ход строительства, соблюдение графика

На объекте ежедневно работают от 120 до 135 человек и 11 единиц строительной техники. В их числе пять автокранов, пять башенных кранов, один кран самоходный РДК. Как отметил руководитель подрядной организации Александр Коновалов, перерыв в строительстве был сделан только на неделю, в момент начала пандемии коронавируса. Далее работы продолжились.

«Дополнительно мы привлекли на стройку людей, которые контролируют температуру тела работников, раздают индивидуальные средства защиты. Сейчас трудностей с соблюдением санитарных требований мы не испытываем. Строго следуем и графику строительства. Стройматериалы приобретаем заранее, чтобы не срывать намеченные сроки проведения работ», — подчеркнул Александр Коновалов.

На данный момент завершаются строительно-монтажные работы по возведению коробки здания. Через две недели строители приступят к отделочным работам и устройству внутренних инженерных коммуникаций. Через три месяца планируют перейти к благоустройству территории. Срок завершения строительства — ноябрь 2020 года.

Как пояснили в управлении образования и науки области, в основу образовательной деятельности школы «ЭКОТЕХ+» ляжет проектный подход. Среди задач — формирование у школьников предпринимательских компетенций, а также компетенций в области технического творчества, экологической и информационной безопасности, профессиональной мобильности.

Для освоения современных инновационных технологий в школе будет создано 11 образовательных центров — арт-центр, естественно-научный центр, общественно-научный центр, центр прикладной математики, центр физкультуры и спорта, центр цифрового и гуманитарного образования, точки роста, центр безопасности, центр зарубежной филологии, технопарк, IT-куб, информационно-библиотечный центр.

Инновацией станет создание детского технопарка в отдельном корпусе школы на 275 мест, что позволит обеспечить качественную профориентацию обучающихся, развитие технического творчества детей и молодежи.

Особое внимание уделено работе по сохранению здоровья детей. В школе предусмотрен тренажерный и два спортивных зала.

Это учебное заведение сможет в полном объеме реализовать государственную программу «Доступная среда» для инвалидов и маломобильных групп населения: пандусы, лифты, кабинеты гигиены, специальная мебель и учебное оборудование, широкие дверные проемы и беспорожковые входы для колясок.