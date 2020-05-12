Обнинск, Калужская область, 12 мая, 2020, 19:27 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области у десяти медицинских работников выявлено заражение коронавирусом, сообщает интернет-портал Obninsk.name.

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Госпитализирована главный врач городской скорой медицинской помощи, лечится дома от очаговой пневмонии старшая медицинская сестра больницы, борются с болезнью и остальные медики, у которых положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным областного оперштаба по состоянию на 12 мая в Обнинске 275 подтверждённых тестов.