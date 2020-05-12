Чебоксары, 12 мая, 2020, 17:42 — ИА Регнум. В 2020 году в связи с режимом самоизоляции и ограничительных мер бюджет Чебоксар может недополучить 400 млн рублей доходов. Об этом заявил на совещании вице-мэр чувашской столицы Владимир Яковлев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Cap.ru На планёрке в Чебоксарах

Говоря о невыполнении прогнозных показателей, чиновники ссылаются на коронавирус. По словам Яковлева, в январе-апреле в казну поступило 2,506 млрд рублей, что на 125,6 млн рублей (-4,8%) меньше аналогичного прошлогоднего периода.

Глава горкомимущества Юрий Васильев добавил, что доходы от использования имущества и земли с начала года составили 263,2 млн рублей, при этом задолженность составляет порядка 155 млн рублей. Часть долга вряд ли удастся взыскать в связи с банкротством организаций.

В мэрии также акцентируют внимание на том, что из-за принятых мер поддержки бизнеса в части снижения ставок, рассрочки при выкупе участков и имущества, а также платежей за муниципальное имущество образуется значительная часть выпадающих доходов. По расчётам горкомимущества, бюджет недополучит около 400 млн рублей, что составляет порядка 10% от собственных доходов города.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем доходов бюджета Чебоксары спрогнозирован в сумме 11 968 183,1 тыс. рублей, расходы — в размере 12 210 507,5 тыс. рублей, дефицит — в сумме 242 324,4 тыс. рублей. Объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждён в размере 187 592,2 тыс. рублей.

Ранее заявлялось, что Чебоксарам из республиканского бюджета предоставят 1 млрд рублей в кредит на погашение коммерческих кредитов.