Ярославль, 12 мая, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Коронавирус выявлен у трех сотрудников Ярославской областной инфекционной больницы. Об этом 12 мая на пресс-конференции посредством видеоконференцсвязи рассказала главный врач клиники Нина Лужинская, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Ярославская инфекционная больница

«Среди сотрудников, к сожалению, на третьем месяце нашей работы стали появляться единичные случаи. Таких сотрудников у нас трое. У одной мы выявили сами эту инфекцию, у нее была бессимптомная форма, она тут же была изолирована и лечится. Это сотрудники из разных отделений, подразделений больницы, в том числе и не работающих с COVID. Но жизнь есть жизнь, люди ездят издалека, и где-то еще могут подцепить эту инфекцию. У всех она протекает в легкой степени», — рассказала Нина Лужинская.

По словам главного врача, больница полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты для врачей и персонала, а также необходимыми лекарствами и оборудованием.

«Когда стали поступать первые пациенты, всегда есть элемент паники, нервозности, но не уволился ни один человек. Кто-то очень нервничал, кто-то паниковал, но все остались на своих местах», — рассказала Нина Лужинская.

Сама главврач заболела в начале марта, но тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

«Банальную сезонную вирусную инфекцию тоже никто не отменял», — сказала Нина Лужинская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 12 мая в Ярославской области выявлено 1275 случаев заражений коронавирусом, 198 выздоровели, 11 скончались.