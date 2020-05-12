Ярославль, 12 мая, 2020, 15:58 — ИА Регнум. В Ярославле в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась онлайн-экскурсия по выставке «Помните» и праздничный концерт фронтовых песен. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Организатором благотворительной акции является историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой, она прошла в ярославском филиале ИКК «Вятское» — музее современного искусства «Дом Муз».

Праздник в «Доме муз»

«Эту программу, этот подарок нашего музея мы изначально планировали как благотворительную. Изначально мы предполагали, что музей будет бесплатно целый год работать для всех посетителей. До начала ограничительных мер здесь было много экскурсий для школьников, уроки мужества с участием ветеранов», — рассказал автор идеи выставки и основатель историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров.

В самом Вятском с особым трепетом относятся к Великой Отечественной войне.

«Еще в 2008 году первое, что мы сделали в Вятском, это восстановили памятник погибшим сельчанам. Наши краеведы нашли еще 100 фамилий, мы добавили их к мемориальной доске. И теперь там не 300 героев, а 400», — подчеркнул Олег Жаров.

Фрагмент онлайн-экскурсии

После отмены ограничительных мер выставка «Помните» в «Доме муз» продолжит бесплатно работать до конца 2020 года. А 9 мая любой желающий мог посмотреть в прямом эфире онлайн-экскурсию по экспозиции, которая дополнялась концертной программой фронтовой бригады актеров Волковского театра, театральными зарисовками и песнями военных лет. Основатель ИКК «Вятское» обратился к собравшимся с особым обращением, поздравив всех участников трансляции с праздником Победы.

«Я всех хочу поздравить с великим праздником. Пожелать здоровья прежде всего. Берегите себя, берегите свои семьи, будьте счастливы и живите полноценной жизнью», сказал Олег Жаров.

Праздничная программа в «Доме Муз» продолжалась около полутора часов.