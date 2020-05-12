Токио, 12 мая, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Suzuki раскрыл экстерьер рестайлингового хэтчбека Suzuki Swift. Изображение новинки размещено в журнале компании Suzuki.

Журнал компании Suzuki Обновлённый хэтчбек Suzuki Swift

Судя по изображениям в журнале обновлённое авто получит чуть доработанный дизайн. Автопроизводители снабдили модель иной радиаторной решёткой, другим бампером и стильными колёсными дисками.

Что же касается салона, то там значительных изменений не будет.

Ожидается, что в линейке моторов Swift появится более современный движок рабочим объёмом 1,2 литра. Кроме того, у новинки могут появится новые гибридные агрегаты.

Точно известно, что стандартные комплектации автомобиля оснастят 5-скоростной механической трансмиссией, а за доплату клиентам предложат 6-скоростной «автомат» либо вариатор.

Ранее стало известно, что компания Suzuki готовит официальную премьеру рестайлингового кроссовера Vitara в октябре текущего года. При этом продажи новинки планируются на 2021 год.

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