Берлин, 12 мая, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Volkswagen готовит к премьере новый купе-кроссовер Tayron X. Снимки новинки обнародованы на сайте издания Autohome.

Autohome Новый купе-кроссовер Tayron X

По имеющейся информации, новое авто создано на базе стандартной версии Tayron. Tayron X отличается от базового автомобиля силуэтом кузова, специальным обвесом и спойлером на корме. Также стоит отметить стильные 19-дюймовые литые колёсные диски необычного дизайна.

В линейке моделей кроссовер расположен между кроссоверами Tiguan и Touareg. Его длина равна 4626 мм, а колёсная база — 2730 мм.

Под капотом автомобиля будет на выбор клиента либо двухлитровый движок максимальной мощностью 186 л. с., либо такой же мотор, форсированный до 220 «лошадей». Агрегатируются оба двигателя с 7-скоростным «роботом» DSG. Привод у модели — передний, но за доплату доступен привод 4×4.

Напомним, автопроизводитель Volkswagen прекратил судебный процесс в Германии, который получил название «дизельгейт», согласившись подписать мировое соглашение. Теперь немецкая компания должна выплатить пострадавшим клиентам 750 млн евро.

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