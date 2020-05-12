Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 мая, 2020, 14:43 — ИА Регнум. У воспитанников Переславского детского дома обнаружен коронавирус. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

Коронавирус

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала мая детский дом находится на карантине из-за заболевшего сотрудника. Анализы были взяты у всего персонала и детей. По результатам тестирования положительный результат выявлен у трех детей и одного взрослого.

К️ак сообщили в региональном штабе, заболевание у всех инфицированных проходит бессимптомно, но для контроля состояния здоровья дети отправлены в инфекционную больницу в Ярославль под наблюдение врачей. Взрослый находится на домашней самоизоляции. Карантин в учреждении продолжается.