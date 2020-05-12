В Калужской области создали антикризисную платформу для предпринимателей
Калуга, 12 мая, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В Калужской области создана платформа поддержки предпринимателей в условиях кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции, сообщает 12 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального Агентство развития бизнеса.
Иллюстрация Агентства развития бизнеса
В Калужской области создали платформу помощи бизнесу
Основная цель проекта — помочь предпринимателям сориентироваться в существующих формах поддержки.
«Агентство выступает оператором антикризисных мер господдержки бизнеса, и наша задача — адаптировать и донести информацию до предпринимателей, помочь им получить положенные льготы и преференции», — заявил руководитель агентства Стефан Перевалов.
На сайте мой-бизнес-40.рф представлены федеральные и региональные меры поддержки бизнеса, связанные с безвозмездными выплатами, льготным кредитованием, налогообложением, а также полезные документы и ресурсы. В рамках информационной поддержки предпринимателей агентство проводит прямые эфиры «Бизнес в кризис: вопрос-ответ».