Калуга, 12 мая, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В Калужской области создана платформа поддержки предпринимателей в условиях кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции, сообщает 12 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального Агентство развития бизнеса.

Иллюстрация Агентства развития бизнеса В Калужской области создали платформу помощи бизнесу

Основная цель проекта — помочь предпринимателям сориентироваться в существующих формах поддержки.

«Агентство выступает оператором антикризисных мер господдержки бизнеса, и наша задача — адаптировать и донести информацию до предпринимателей, помочь им получить положенные льготы и преференции», — заявил руководитель агентства Стефан Перевалов.