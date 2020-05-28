Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 28 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. На начало войны в Приамурье числилось 531 100 человек. Добровольно и по призыву в Великой Отечественной войне участвовала почти половина взрослого населения региона.

С первого дня войны все части и соединения Дальневосточного военного округа были приведены в боевую готовность. Обстановка на Дальнем Востоке оставалась напряженной: в Маньчжурии были сконцентрированы японские войска численностью 1 млн человек.

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