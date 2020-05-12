Санкт-Петербург, 12 мая, 2020, 14:09 — ИА Регнум. За петербуржцами, вышедшими на улицу без медицинских масок и перчаток, с утра 12 мая должна была открыться «охота». По крайней мере, если следовать логике постановления Смольного, согласно которому появляться в общественных местах, транспорте и магазинах без полного «обмундирования» отныне нельзя.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в масках в первый день массочного режима в Санкт-Петербурге

Но на деле, как засвидетельствовали корреспонденты ИА REGNUM, к нарушителям пока относятся более чем мягко. Да что там! Вовсе не замечают и не создают толчею. Что закономерно, ведь и сами контролеры — сотрудники транспортных предприятий — зачастую пренебрегают предписаниями.

Обязательный «перчаточно-масочный» режим в Петербурге ввели вслед за Москвой с 12 мая, после чего губернатор Александр Беглов получил от горожан очередную порцию обвинений в механическом копировании креатива столичной мэрии.

Масла в огонь подлили и путаные пояснения пресс-службы, опубликованные на официальном сайте Смольного и в официальных Telegram-каналах. Согласно этим сообщениям, без масок и перчаток петербуржцев будут штрафовать даже на одинокой улице. В самом документе ни слова об этом нет.

Впрочем, штрафы в первый день все же напугали основную массу горожан — большая часть из встретившихся в утренний час пик пассажиров метро уже были в масках. Перчатками многие тоже не пренебрегали, хотя и отдавали предпочтение обычным тканевым весенним вариантам. В таких, конечно, неудобно пользоваться гаджетами, так что в транспорте горожане их всё равно снимают.

Те, кто оказался не столь запасливым, под гнетом новых ограничений бежали в аптеки. Но тонкие самые дешевые перчатки к 10 утра уже смели с полок. «Остались только резиновые плотные», — сочувственно вздыхали на кассе.

— Дорогие по 90?

— 139 рублей две пары.

— Ну плотные — это уж совсем.

Покупатели уходили, качая головой.

Бабушки у метро торгуют цветными многоразовыми масками сомнительного происхождения и свойств «со скидкой по 150 рублей».

Власти обещали, что в вестибюлях появятся автоматы по продаже одноразовых масок и перчаток, дабы не провоцировать трудящихся на нарушения. На станции «Проспект Славы» у такого автомата с утра столпились люди. Оказалось, он съел деньги и отказывался что-либо отдавать ‑ и сдачу, и товар. Граждане махали руками и удалялись.

«Я вообще не видел, чтобы он работал», — признал сотрудник метрополитена, который очень своеобразно носит свою одноразовую маску — спущенной с носа и рта на подбородок. Его примеру, к слову, следует достаточное число петербуржцев.

На станции метро «Международная» автомат был исправен, так что там горожане могут стать счастливыми обладателями двух одноразовых масок по бросовой цене в 60 рублей либо комплекта из одной маски и пары перчаток — за 40 рублей.

Кое-где автоматы заменяют демпингующие газетные киоски: там маску и перчатки можно получить всего за 39 рублей, а комплект из трех штук — за 89 рублей, перчатки отдельно — за 15 рублей. Торгуют и в переходах между станциями, например, на стыке «Сенной площади», «Спасской» и «Садовой», и в уличных подземных переходах.

В некоторых вестибюлях, правда, нет ни автоматов, ни открытых киосков. «Наверное, они еще не знают, что мы открылись», — кивнула на газетчиков сотрудница метрополитена на «Сенной». И она, и ее коллега, контролирующие подход к рамкам металлодетектора, были в масках и перчатках. Правда, за людьми просто наблюдали. Внутрь можно было пройти в любом обличье.

«Пока мы просто рекомендуем одевать маски. Но это первый день. Еще пока не видели, чтобы полиция кого-то останавливала, но это утро, подождите. Сейчас получат они команду и пойдут работать. На «Спасской», говорят, полиция уже должна приехать. Штрафы по протоколу — 4 тысячи рублей», — предостерегают сотрудники подземки.

Действительно, на соседней станции подтвердили, что сами ловить никого не собираются, а «внизу работает патруль». И он нашелся: несколько сотрудников МВД, облаченные в маски, курсировали в довольно разреженной людской массе по длинным переходам между тремя станциями. Правда, заметить какие-то их активные действия по отношению к нарушителям не удалось. Горожане комментировали ситуацию.

— Что-то не заметно их активной работы.

— Когда вас коснётся, заметите!

Наиболее бдительным оказался сотрудник подземки при входе в вестибюль на «Спасской». Молодого отца с коляской заставил надеть маску, а женщине, у которой ее не было, сделал строгое внушение. Она замерла, как олень в свете фар: была уверена, что ее не пропускают, но сотрудник лишь стоически продолжил наблюдение. Поняв, что опасность пока миновала, гражданка прокралась внутрь. Впрочем, ничего поделать она с собой и не могла бы — в этом вестибюле купить маску невозможно.

Никак не контролируют нарушителей и на «Невском проспекте» и «Гостином дворе», не делают им замечаний в «Рыбацком», никак не реагируют на людей без масок кондукторы автобусов «Пассажиравтотранса», персонал городских электричек.

Справедливости ради, более 70−80% горожан, по свидетельству корреспондентов ИА REGNUM, приближаясь к месту посадки в общественный транспорт, все же маски надевают. Чего нельзя сказать обо всех сотрудниках транспортных предприятий. Так, на той же фиолетовой ветке метро некоторые сотрудники работают без перчаток — видимо, патрули полиции уже прошли мимо. А кондуктор «Горэлектротранса» на 49-м трамвайном маршруте трудится даже без маски. И голыми руками выдает билеты и сдачу пассажирам, послушно облачившимся в средства индивидуальной защиты.

Добавим, что единственным местом, где на видном месте было закреплено объявление о введении с 12 мая обязательного масочного режима, оказался встреченный по пути магазин «Магнит». Но при входе никто наличие масок на покупателях не контролировал.